Kerge katusekivi Aerlox hoiab kokku paigaldusaega ja raha

Lainelise Aerloxi katusekivi valmistamiseks kasutatakse uut kergbetooni retsepti, kus tavapärane liiv on osaliselt asendatud oluliselt kergema kvaliteetse täiteainega. See võimaldab muuta kivi õhemaks ja vähendada kaalu – laineline sarnase profiiliga katusekivi kaalub ühe kivi kohta üle poole kilo vähem ehk varasema 4,2 kilogrammi asemel 3,6 kilogrammi. Tavapärase ligi 200-ruutmeetrise eramaja katuse kaalu vähendab Aerloxi kasutamine võrreldes traditsiooniliste katusekivide kasutamisega keskmiselt tonni võrra.

Oma kerge kaalu tõttu sobib Aerlox väga hästi katuse renoveerimiseks ka neile majadele, kus seni on katusel vana nõukogudeaegne eterniit ja omanik kardab, et katusekonstruktsioon ei peaks kivi kaalule vastu.



Siiski rõhutame, et maja konstruktsioonid peavad vastu pidama ka lume- ja tuulekoormusele, mis lumerohkel talvel ulatuvad ühtekokku kuni 76%-ni majale langevast raskusest. Kivide enda kaal moodustab uuringute kohaselt katusele mõjuvast koormusest vaid 10–20%.

Lisaks on uue kivi pinnal spetsiaalne polümeerne Protector-kaitsekiht, mis tagab vastupidavuse UV-kiirgusele, hoiab ära sambla teket ja hoolitseb, et katusekivi välimus säiliks pikalt värskena. Tänu sellele on katus ka praktiliselt hooldusvaba.