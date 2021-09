Valeütluste andmise eest kahtlustuse saanud abilinnapea Eha Võrgu umbusaldamine ebaõnnestus

Keskkriminaalpolitsei esitas Võrgule septembri alguses kahtlustuse selles, et on andnud Keskerakonnale tehtud annetuse uurimises teadlikult valeütlusi.

Võrk ei tunnista end süüdi. Ta kinnitas, et ei mäleta kõnealusest telefonivestlusest midagi.

Kahtlustuse kohaselt on Keskerakonna naiskogu liige rääkinud Võrguga ühe telefonikõne jooksul annetusest ja annetuse teinud Jana-Helen Juhastest. Võrk seda aga ei mäletanud. Niisiis andis ta politseile ütluse, milles sõnas, et sellist vestlust pole olnud. Võrk ütles aga pressikonverentsil mitmel korral, et tema lihtsalt ei mäletanud seda, sest vestlus olevat aset leidnud möödunud aasta 31. mail. Pärast pressikonverentsi andis ta Delfi ajakirjanikule järgmise lühiintervjuu:

Palun täpsustage, kas te ei mäleta seda kõnet üldse või te ei mäleta selle kõne sisu?



Mul on tunne, et ma ei mäleta enam üldse mitte midagi. Need viimased päevad on nii stressirohked olnud, et mul on üldse raske seda teemat mäletada.

Teid kahtlustatakse valeütluste andmises. Kas te ütlesite, et ei mäleta seda kõnet või selle kõne sisu?

Nii nagu ma sellest kahtlustusest aru saan, on minult küsitud, kas ma olen rääkinud Juhastest. Ja ma olen öelnud, et ei ole rääkinud. Sel hetkel, kui andsin tunnistusi, ma absoluutselt ei mäletanudki, et sellisel teemal on olnud telefonikõne. Kui mul oleks natukenegi olnud meeles, poleks mul ju olnud põhjust öelda, et ei mäleta, ma mäletasin midagi muud.

Mul oli ajalehe artiklitest, televisioonist-raadiost kuuldu ja see telefonikõne ilmselt kõik täiesti segamini.

Ajatelg on teil sassi läinud?

Seda telefonikõnet ja paljusid teisi kõnesid ma ka ei mäleta. Võin hoopis teisel teemal samamoodi eksida. See on nüüd suur õppetund – kui kuskil küsitakse, siis on ohutu öelda, et ei mäleta, mitte püüda olla sel hetkel oma arvates aus. Lihtsam ja ohutum on öelda, et ei mäleta.