YouTube hakkab eemaldama valeinformatsiooni kõigi heaks kiidetud vaktsiinide kohta

Maha võetakse näiteks sellised videod, milles öeldakse, et heaks kiidetud vaktsiinid on ohtlikud ja tekitavad autismi, vähki või viljatust, teatas YouTube, vahendab BBC News.

Suletakse ka vaktsiinivastaste kasutajate kontod.

Tahnoloogiahiide on kritiseeritud ebapiisava tegutsemise eest tervisealase valeinformatsiooni vastu oma platvormidel. USA president Joe Biden ütles juulis, et just sotsiaalmeediaplatvormid on suuresti vastutavad inimeste skeptilisuse eest vaktsineerimise suhtes, sest levitavad valeinformatsiooni.

Google’i omanduses olev YouTube teatas, et alates eelmisest aastast, kui kehtestati keeld koroonavaktsiinide kohta valeinformatsiooni levitavale sisule, on eemaldatud 130 000 videot.

YouTube teatas blogipostituses, et on näinud, et valeväited koroonavaktsiinide kohta on muutunud valeinformatsiooniks vaktsiinide kohta üldiselt. Uued reeglid hõlmavad ammu heaks kiidetud vaktsiine, mis on mõeldud näiteks leetrite või hepatiit B vastu.

„Me laiendame oma meditsiinilise valeinformatsiooni reegleid YouTube’is uute juhistega praegu manustatavate vaktsiinide kohta, mis on heaks kiidetud ja mille kohta on kinnitatud, et need on ohutud ja efektiivsed, kohalike tervishoiuvõimude ja WHO poolt,” öeldi postitused Maailma Terviseorganisatsioonile viidates.

Keeld ei puuduta isiklikest vaktsineerimiskogemustest rääkimist, sisu vaktsineerimispoliitika ja uute vaktsiinide katsetamise kohta ning ajaloolisi videoid vaktsiinide edu või läbikukkumise kohta, teatas YouTube.

Veebruaris kehtestas sarnase keelu Facebook. See puudutab muu hulgas valeväiteid, et vaktsiinid ei ole efektiivsed või põhjustavad autismi. Facebookil on aga olnud raskusi nende reeglite rakendamisega.

Twitter teatas märtsis, et kasutajad, kes jagavad korduvalt valeinformatsiooni vaktsiinide kohta, võivad sattuda keelu alla.