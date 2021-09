Läti peaminister käskis koostada kohustuslikku vaktsineerimist nõudvate ametikohtade nimekirja

See on seotud eile Läti valitsuse heaks kiidetud uute reeglitega Covid-19 leviku piiramiseks, vahendab LSM.

Kariņš rõhutas, et need normid on selge signaal ühiskonnale, et vaktsineerima minna on aeg ka nendel, kes ei ole seda veel teinud. Samuti tänas Kariņš neid, kes on vaktsineeritud.