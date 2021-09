Keskerakond ja EKRE andsid sisse eelnõu presidendivalimiste reformimiseks

"Kunagi oli Keskerakond selle ideega aastaid üksi. Meil on siiralt hea meel, et nüüd saame rääkida eelnõule allakirjutanute puhul juba kolmest erakonnast ja 45 saadikust. Varem või hiljem me teeme selle ära. Tuletan meelde, et ka president Lennart Meri toetas otsevalimise mõtet," märgib Jaanus Karilaid.