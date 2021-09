5 peamist põhjust, miks suurem osa inimesi ei suuda populaarse ketodieediga kaalu langetada

Ketodieedis on soovitatav süsivesikute kogus umbes 5% meie kalorite koguhulgast. Ketodieeti alustades kipub süsivesikute selline vähendamine olema keeruline ja see on normaalne. Kui soovite saavutada ketoosiseisundi ja seda säilitada, on see siiski oluline. See on ainus viis, kuidas hakata 15 kilogrammi või rohkem põletama.