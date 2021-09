BLOGI | Terviseamet plaanib koolides testimise lõpetada

Pressikonverentsil tehti ülevaade COVID-19 hetkeolukorrast ja vaktsineerimise seisust. Samuti kõneles dr Ruth Kalda Tartu Ülikooli veetavast seireuuringust, mille põhjal on Eesti täisealistest ligi 77 protsendil tekkinud koroonaviirusevastased antikehad.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma tõdes, et koolid ägavad testimise koormuse all. Härma sõnul liiguvad terviseameti mõtted testimise lõpetamise suunas, sest koolisiseselt nende andmetel viirus väga ei levi ning sealsed puhangud saavad kiiresti kontrolli alla.

Härma rääkis, et kasvav haigestumine on suure koormuse alla seadnud ka terviseameti ning seetõttu vähendati sellest nädalast järelvalvet. "Sellest nädalast ona mõjutatud maskide ja toitlustusasutuste kontroll, mis küll ei katke, kuid need jätkuvad terviseameti teiste koostööpartnerite suuremal toel," ütles Härma.