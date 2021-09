Põhja-Korea teatas hüperhelikiirusega raketi esmakordsest katsetusest

Raketikatsetus eile varahommikul oli Põhja-Korea kolmas sel kuul ning toimus veidi enne seda, kui Põhja-Korea esindaja ÜRO -s süüdistas USA -d vaenulikkuses ja nõudis president Joe Bideni administratsioonilt Lõuna-Koreaga peetavate ühisõppuste alatiseks lõpetamist ja strateegiliste relvade regioonist väljaviimist, vahendab Associated Press.

Põhja-Korea riiklik meedia avaldas raketist ka foto. Ametlik uudisteagentuur KCNA teatas, et rakett täitis esimesel katselennul põhilised tehnilised nõudmised, sealhulgas stabiilsus stardil, manööverdusvõime ja „eraldunud hüperhelikiirusega laugleva lõhkepea” lennuomadused.

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee hinnangul on rakett varases arendusjärgus ja on vaja märkimisväärselt aega, et selle saaks relvastusse võtta.