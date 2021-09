Erakondade reitingud: EKRE tõusis suurima toetusega erakonnaks

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab konservatiivset rahvaerakonda 24,6%, Reformierakonda 24,2% ja Keskerakonda 19,7% valimisõiguslikest kodanikest.

Seega on EKRE tõusnud esimest korda kõige populaarsemaks parteiks. Rahvuskonservatiivide toetus on viimase kolme nädala jooksul tõusnud 2,7 protsendipunkti võrra ning on ühtlasi kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest.