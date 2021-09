Inimesed testivad massiliselt koroonaviiruse antikehade hulka. Professor: sel pole mõtet

Paarikümne euro eest on võimalik lasta määrata koroonaviiruse antikehade hulka ja soovijatest pole puudu, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat". Ainuüksi Synlabi laboris on selliseid teste tehtud kümneid tuhandeid.

Tartu ülikooli professori Kai Kisandi sõnul pole sel testil mõtet, sest antikehade vähenemine on vajalik, muidu ei suudaks organism teiste viirustega võidelda. "Mälurakud hoiavad kaitset ka siis, kui antikehade arv on langenud. Tõepoolest, eriti selle tõttu ei ole mõtet antikehade taseme alusel inimestel endal mingeid põhjapanevaid järeldusi teha. Lisaks on meetodid erinevad, mis ühes või teises laboris tehakse ja selle tõttu on ka need väärtused erinevad," rääkis Kisand.