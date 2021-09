Keeleamet tõmbas EKRE venekeelsete reklaamide pärast liistule

Delfi on varasemalt kajastanud, et Narvas võis näha EKRE kaubikut, mis kaetud üksnes venekeelsete valimisreklaamidega.

Väärteoteate saatis keeleametile jurist ja aktivist Jevgeni Krishtafovitsh. Valge-sinine kaubik on kaetud EKRE logo ja loosungitega nagu "Выбирай EKRE" (vali EKRE), "Голосуй за EKRE" (hääleta EKRE poolt) ja "Важен каждый голос" (iga hääl loeb).

"Avalikku kohta poliitilise agitatsiooni eesmärgil paigaldatud välireklaam peab [keeleseaduse kohaselt] olema eestikeelne," kirjutas Krishtafovitsh ühismeedias. "Ma loodan, et keeleamet kutsub keeleseaduse rikkujad korrale."

Täna andis ta teada, et amet reageeriski. Ida-Viru järelvalvetalituse peainspektor saatis talle kirja, kus viitab, et EKRE esimehele Martin Helmele on tehtud ettekirjutus lisada venekeelsetele reklaamidele eestikeelne tõlge hiljemalt 1. oktoobriks või eemaldada keeleseadusega vastuolus olevad reklaamid.