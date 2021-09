FOTOD | Valimiskampaania täies hoos: Isamaa kinkis Tallinna linnavalitsusele traktori

Linnavolikogu liikme Pärna sõnul on Isamaal Tallinnas selge plaan, kuidas muuta Tallinn koduomanike linnaks. "Esimese asjana tuleb lõpetada aastaid kestnud ebaõiglus ning vabastada koduomanikud teoorjusest. On aeg, et linn võtaks vastutuse endale kuuluvate tänavate korrashoiu eest," ütles Pärna kella sõnul oleksid Tallinna teed ühtlasemalt ja kvaliteetsemalt hooldatud siis kui selle eest hoolitseks linn koos kaasaegse tehnikaga.