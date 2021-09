Karmikäeline lähenemine: lätlased muutsid COVID-tõendi kohustuslikuks nii haridus-, meditsiini- kui sotsiaalvaldkonnas

Värske määrus näeb ette, et kõik siseruumides pakutavad teenused, üritused ja kõikvõimalikud muud tegevused (v.a hädavajalikud teenused) tuleb korraldada võimalusel epidemioloogiliselt "poolturvalises" keskkonnas, millest saavad osa võtta vaid vaktsineeritud, läbipõdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.

Üle käidi ka siseruumides näomaskide kandmise nõue, mille puhul on erandiks alla 7-aastased, 1.-3. klassi õpilased ning inimesed, kel see on meditsiiniliselt vastunäidistatud (seda ka näiteks vaimse haiguse puhul).