Hollandis vahistati peaministri mõrva ettevalmistamises kahtlustatuna Haagi linnavolikogu liige

Van Doorn kõndis pühapäeva hommikul läbi sama Haagi linnaosa, kus viibis samal ajal ka Rutte. Viimase kohaloleku tõttu olid seal ka julgeolekuteenistuse töötajad. Nende pilk peatus Van Doornil, kes Hollandi Kuningliku ja Diplomaatilise Julgeoleku Teenistuse (DKDB) teatel „käitus kahtlaselt”. Selle peale talle läheneti ja ta vahistati kahtlustatuna Rutte kui võimaliku sihtmärgi mõrva katse ettevalmistamises. Van Doorn jäi kogu ööks vahi alla ja vabastati alles eile keskpäeval pärast ülekuulamist, vahendab ajaleht Algemeen Dagblad.

Advokaat Anis Boumanjali sõnul on Van Doorni vahistamine näide „pikaajalise krambi” kohta.

„See on näide valitsemisest hirmust. Seadusi, mis kehtivad kodanike kinnipidamise kohta ei võeta siis, nagu see juhtum näitab, piisavalt tõsiselt. Ei olnud mingit mõistlikku kahtlust süü kohta ja seetõttu ei oleks tohtinud minu klienti kinni pidada. Et asi on Ruttes, ei muuda midagi. Ka siis või pigem just siis tuleb seadust austada,” ütles Boumanjal.

Haagi prokuratuur kinnitas Van Doorni kinnipidamist ja vabastamist.

„Ta näitas üles kahtlast käitumist, mistõttu peeti ta kinni. Peab paika, et ta on uuesti vabastatud. Uurimine praegu veel käib, võib-olla saame me päeva jooksul rohkem öelda,” ütles pressiesindaja, kelle sõnul oli kahtlustus, et Van Doorn püüdis koguda luureandmeid, et valmistada ette tõsist kuritegu.

Eile teatati, et Rutte on suures ohus organiseeritud kuritegevuse poolt. Kuu algul sai Hollandi politsei tõsiseltvõetavat informatsiooni, mis viitas sellele, et võib toimuda rünnak või inimrööv. Selle tagajärjel soovitati tungivalt, et Rutte saaks nähtavama ihukaitse, millele jalgrattaga tööl käiv Rutte ise vastu oli. Pärast tõsist vestlust Hollandi terrorismivastase võitluse ja julgeoleku rahvusliku koordinaatori Pieter-Jaap Aalbersbergiga pidi Rutte siiski nõustuma. Näib, et Van Doorni vahistamine on seotud Rutte tugevdatud kaitsemeetmetega. „DKDB on valvel,” üles üks allikas Algemeen Dagbladile.