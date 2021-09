Soome parkimise korraldaja: eestlaste arutule valesti parkimisele tehakse lõpp. 15 000 trahvist on maksmata jäetud 90%

„Keerulise olukorra taustal on olnud Eesti seadusandlus ja selle tõlgendus, mille järgi ei ole Eesti autode omanike andmeid trahvide sissenõudmise jaoks Soomele üle antud,” ütles Parkkipate tegevjuht Christian Metsäranta ettevõtte pressiteates.

Nüüd teatas Parkkipate, et on jõudnud selles asjas siiski üksmeelele Eesti transpordiametiga ja eestlaste trahve on alates juunist antud sissenõudmiseks üle inkassofirmale.