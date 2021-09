Kanada kaevuritel tuleb lifti purunemise tõttu kilomeetri jagu mööda redeleid üles ronida

Kaevuritel endil teadete kohaselt midagi viga ei ole ning neil on ligipääs toidule ja veele, vahendab BBC News.

Redeleid on kokku umbes ühe kilomeetri pikkuses ja väsinud mehed kasutavad rakmeid, et end redelite küljes hoida.

Ontario kaevanduspäästeteenistuse esindaja Shawn Rideout ütles ajalehele Toronto Star, et kaevurid olid juba 35 tundi kaevanduses viibinud, kui tõusu alustasid.

Rideout rääkis, et tõus võib aega võtta kuni kümme tundi ja iga saja meetri järel on vajaduse korral puhkepeatus.

„Kõik on väljaspool ohtu, meeleolu on kõigil hea, meile ei ole vigastustest teatatud. Meie plaan on saada nad maapinnale samas vormis,” ütles Rideout.