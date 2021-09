FOTOD ja VIDEO | Rootsi uurimisgrupp väidab, et Estonia viis põhja plahvatus, mis kiskus eest vöörivisiiri

Fokus Estonia liikmed usuvad, et peale plahvatuse ei ole visiiri eraldumisele ühtegi seletust. Uuritud metallil on nende kinnitusel tuvastatavad jäljed temperatuurist, mis pidi küündima vähemalt 1200 kraadini.

Fokus Estonia juht Lars Ångström selgitas, et grupp on jõudnud sellisele tulemusele uurides Estonia vöörivisiiri, mis seisab Stockholmi lähistel Muskö mereväebaasis.

2005. aastal riigikogus moodustatud Estonia relvaveo uurimiskomisjoni liige Trivimi Velliste kommenteeris Delfile, et tal ei ole põhjendatud andmeid, mis plahvatuse teooriat kinnitaks. "See on hüpotees, igasugu hüpoteese võib esitada."