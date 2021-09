FOTOD ja VIDEO | Rootsi uurimisgrupp väidab, et Estonia viis põhja plahvatus, mis kiskus eest vöörivisiiri

Üritusel kõnelesid laevaehituse ekspert Anders Ulfvarson, metallurgiaekspert Ida Westermann ja Rootsi endine parlamendiliige Lars Ångström.

Fokus Estonia liikmed usuvad, et peale plahvatuse ei ole visiiri eraldumisele ühtegi seletust. Uuritud metallil on nende kinnitusel tuvastatavad jäljed temperatuurist, mis pidi küündima vähemalt 1200 kraadini.

Fokus Estonia juht Lars Ångström selgitas, et grupp on jõudnud sellisele tulemusele uurides Estonia vöörivisiiri, mis seisab Stockholmi lähistel Muskö mereväebaasis.

2005. aastal riigikogus moodustatud Estonia relvaveo uurimiskomisjoni liige Evelyn Sepp kommenteeris plahvatuse väidet Delfile, öeldes, et laevahuku asjaoludega seonduv ei ole mingi meelelahutus. "Me ei tohiks endale täna enam lubada kellegi naeruvääristamist, üleolevat suhtumist ega pealiskaudsust. Tõde ei ole kokkuleppe, vaid tõendite uurimise lõpp-tulemus," märkis ta.

Sepp sõnas, et plahvatuse väite taga on selge argumentatsioon ja põhjendused, nii et tasub ka see ühe võimaliku põhjusena tõsiselt lauale võtta.

"Jah, pommiplahvatusele viitavaid märke on olnud uurimise algusest peale, paraku küll mitte JAIC-i (rahvusvahelise laevahuku uurimise komisjon - toim) poolt. Kahjuks pole meil aga siiani olnud midagi vastu panna, et see versioon kõrvaldada või siis lõplikult tõestatuks lugeda," rääkis ta. "See on ka põhjus, miks omaksed ja neid toetavad eksperdid on nõudnud kogu vraki uut põhjalikku uurimist."

Sepp avaldas lootust, et seda tehakse nüüd vajaliku põhjalikkusega, et erinevad uurimishüpoteesid kinnitust või põhjendatult maha kriipsutatud ja siis lõpp-järeldusteni jõutud, mis toetuvad mitte poliitilistele suunistele või kokkulepetele, vaid reaalsetele tõenditele. "Seega võtan mina ka seda väidet tõsiselt ja täie tähelepanuga. Kuhu me selle uurimise lõpuks välja jõuame, näitab aeg," märkis ta.