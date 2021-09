Rahuvalvajad tugevdasid autonumbritüli tõttu patrulle Kosovo-Serbia piiril

KFOR-i, millesse kuulub umbes 4000 sõdurit 28 riigist, juhib NATO, aga seda toetavad ÜRO , Euroopa Liit ja teised. Selle eesmärk on lõdvendada etnilisi pingeid Kosovos enamuses olevate albaanlaste ja vähemuses olevate serblaste vahel pärast Kosovo Serbiast lahkulöömist ja iseseisvaks riigiks saamist 2008. aastal, vahendab Associated Press.

„KFOR on suurendanud rutiinsete patrullide arvu ja ajalist pikkust kogu Kosovos, sealhulgas Põhja-Kosovos,” teatas KFOR.

Päev varem oli Serbia president Aleksandar Vučić hoiatanud NATO-t, et Serbia sekkub Kosovos, kui sealsed serblased tõsisesse ohtu satuvad.

Autonumbrite tüli sisu ei ole niivõrd autonumbrid ise, kuivõrd Kosovo suveräänsuse tunnustamine. Serbia keeldub koos oma liitlaste Venemaa ja Hiinaga Kosovo iseseisvust tunnustamast, samas kui USA ja suurem osa lääneriike on seda teinud. Serbia peab piiri Kosovoga ajutiseks.

Kosovo serblased on nädal aega veokitega piiri blokeerinud pärast seda, kui Kosovo otsustas järgida Serbia eeskuju ja eemaldada riiki sisenevatelt Serbia autodelt nende registreerimisnumbrid. Juhid peavad seejärel ostma ajutised numbrid. Serbia eemaldab numbrid riiki sisenevatelt Kosovo autodelt.

USA saatkond Serbias teatas Twitteris, et USA ja Kanada riigikaitseametnikud on külastanud piiripunkte Jarinjes ja Brnjakis, kus protestid aset leiavad, et olukorrast parem ülevaade saada.