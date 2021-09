Ukraina süüdistas Gazpromiga lepingu sõlminud Ungarit Kremli huvides tegutsemises

Ukraina valitsus teatas, et lepingu ajendid on poliitilised ja selle eesmärk on õõnestada Ukrainat, suunates gaasi sealsetest torujuhtmetest eemale. Ungari välisminister Péter Szijjártó nimetas seda aga Ukraina sekkumiseks Ungari siseasjadesse ning väitis, et lepingu taga on julgeolek, suveräänsus ja majandus, vahendab Bloomberg.