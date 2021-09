Rootsis Göteborgis toimus elumajas plahvatus. 16 inimest viidi haiglasse ja ülejäänud evakueeriti

Sahlgrenska haigla esindaja Ingrid Fredriksson ütles, et kolmel inimesel on tõsised vigastused. Tegemist on kolme naisega 60., 70. ja 80. eluaastates.

Kohale sõitis alguses 15 tuletõrjebrigaadi. Päästeteenistuse esindaja Josefin Hybring ütles hiljem, et kohal on seitsme tuletõrjedepoo personal, kokku umbes 50 inimest. Hybring kutsus sündmuspaiga ümbruse elanikke suitsu tõttu sulgema aknad ja ventilatsioon ning püsima siseruumides.

Pile ütles kella poole kaheksa ajal, et kustutustööd on endiselt täies hoos.

„Tuli ei ole kontrolli all. Aga hoone on tühjendatud,” ütles Pile ning lisas, et inimesi on akendest välja hüpanud ja all sisehoovis on isegi pidu peetud.