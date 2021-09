Rootsi Estonia-ekspert: allveelaevateooria võib välistada

„See suur kahjustus ei ole kivi, mis on sisse surutud, vaid kogu kere on paindunud ümber kindla punkti,” ütles Rutgersson Rootsi Televisioonile (SVT).

Kui Estonia ekspert Rutgersson, kes on kogu juurdluse käiku jälginud, uut videot esimest korda nägi, arvas ta, et see tekitab rohkem küsimusi, kui annab vastuseid.

„Ma usun, et peab nägema tervikut, seda filmilõiku koos mitmete muude kohtadega kerel. See võib anda selgema tervikpildi,” ütles Rutgersson.

Rutgerssoni teooria on, et laevakere deformatsioonid võisid tekkida, kui laev tabas merepõhja. Aga kahjustusi ei tekitanud kivi.

„Just see osa ei ole ilmselt tüüpiline kivile põhjas, antud juhul peab olema terav lõikav äär,” märkis Rutgersson. „See ei näe eriti välja nagu mõlk, vaid nagu oleks mingi hiiglane rebinud kaks äärt laiali ja need on muutunud väga sakilisteks pindadeks. Ja kahjustus ulatub väga sügavale, see ei ole mingi pindmine kahjustus.”

Kui laevakere tabas merepõhja, võisid tekkida nii survekahjustused kui ka rebendid. Tohutu laev võib oma enda raskusest põhjaga kokkupõrkel painduda, usub Rutgersson.

Augu mustad ja teravad ääred on viinud mõtted mingisugusele plahvatusele.

Rootsi õnnetuste uurimise ametkond Riiklik Avariikomisjon (SHK) teatas uudisteagentuurile TT, et see ei näe välja, nagu oleks kahjustuse tekitanud plahvatus. Rutgersson ütles puhtalt video vaatamise põhjal, et seda ei saa siiski välistada ja seda tuleb uurida.

„Aga ma arvan, et see ei näe sedamoodi välja,” ütles Rutgersson.

Rutgersson usub, et video aitab välistada teooria, et augu Estonia keresse tekitas seda ramminud allveelaev.

„Allveelaev on vööris väga ümar ja pinnal peaks olema lohk, mida näha ei ole, nii et ma arvan, et selle võib välistada,” ütles Rutgersson.

