Päästjad tulevad homme Toompeale nigela palga üle meelt avaldama

Eesti on täna intensiivse majanduskasvu faasis, millega kaasnevad kiire keskmise palga tõus ja tavalisest kõrgem inflatsioon – olukord, mis lööb kõige valusamalt just madalama palga teenijaid.

Tänane karm reaalsus on, et teisi aidates oma eluga riskiv päästja saab palgapäeval kätte vaid veidi üle üheksasaja euro. Lisaks eelnevale on poliitikud lubanud päästjatele, et juba 2023. aastal on nende palk võrdne Eesti keskmise töötasuga, ja siseministeeriumis välja töötatud palgatõusukava kohaselt peaks jätkusuutlikkuse tagamiseks olema päästja palk 2025. aastaks vähemalt 120% Eesti keskmisest töötasust, märgib EPTAÜ.