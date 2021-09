Rootsi ringhääling avaldas uue video Estonia vrakis haigutavast august. Ekspert peab nähtut üllatavaks

Täna teatas Estonia hukkunute omaste initsiatiivil asutatud SA Mare Liberumi ekspeditsioon, et autoteki pardas asuvatest ustest kaks on suletud ja terved. Teisi uksi pole Mare Liberumi allveerobotiga esialgu veel uurida õnnestunud. „Üks küsimus oli, et kuidas täitusid laeva erinevad osad veega ehk kuidas pääses vesi autoteki all olevatele tekkidele,” ütles ekspeditsiooni juht Margus Kurm meediale. „Varasemad uuringud on eeldanud, et autotekil olevad uksed purunesid veesurve tõttu ja sealt pääses vesi alumistele tekkidele.” Juhul, kui peaks selguma, et kõik uksed on siiski terved, pidi vesi autoteki alla voolama kuskilt mujalt, lisas Kurm.