Allveerobot viis Estonia autotekil olulise avastuseni: alumistele tekkidele viivad uksed on kinni

„Meie hinnangul on see oluline avastus,“ ütles Mare Liberumi juht, ekspeditsiooni eestvedaja Margus Kurm. „Meil õnnestus üles filmida autoteki paremas pardas kaks ust, mida mööda said inimesed ülemistele ja alumistele tekkidele liikuda. Selgus, et need on terved ja kinni,“ tõdes Kurm.

Ta selgitas, et enne uurimisreisi algust püstitasid nad seitse suurt küsimust, millele loodetakse vastus saada. „Üks küsimus oli, et kuidas täitusid laeva erinevad osad veega ehk kuidas pääses vesi autoteki all olevatele tekkidele. Varasemad uuringud on eeldanud, et autotekil olevad uksed purunesid veesurve tõttu ja sealt pääses vesi alumistele tekkidele. Kui nüüd selgub, et uksed on siiski terved, pidi vesi autoteki alla voolama kuskilt mujalt,“ põhjendas Kurm leiu olulisust.

Kõiki autoteki kesk-sektsioonis asuvaid uksi ei õnnestunud täna siiski uurida, kuna autovrakid takistavad ligipääsu.

Küsimusele peale, missugune on avastuse mõju ekspeditsiooni edasistele uurimistöödele, vastas Kurm, et tulevased ekspertuuringud ei saa enam lihtsalt eeldada, et autoteki kesk-sektsiooni uksed purunesid. „Arvutusi ja simulatsioone tuleb nüüd teha ka eeldusega, et uksed on terved,“ märkis ta.

Avalikult teadaoleva informatsiooni põhjal on Mare Liberumi ekspeditsioon esimene, mille käigus allveerobot Estonia vraki autotekile nii sügavale sisenes ning seda nii põhjalikult uuris ja filmis. Robot liikus mööda autotekki umbes 50 meetri sügavusele.

Täna hommikul said allveeuuringud väikese tagasilöögi, kui robot jäi paarikümneks minutiks kinni, kuna selle propellerid takerdusid kilekotti. „Kuna autoteki uurimine on ohtlik ja nähtavus väga halb, siis ilmselt me sinna rohkem ei lähe,“ selgitas Kurm.

