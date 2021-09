Soome kaitsepolitsei: Soomele on suunatud ulatuslik riiklik luuretegevus eriti Venemaa ja Hiina poolt

„Ettevõtete ostmise ja investeeringute jälgimist on Soomes põhjalikult suurendatud. Jälgimine vähendab autoritaarsete riikide võimalusi investeerida Soome kriitilistesse tegevustesse,” ütles Pelttari.

Luure on suunatud lisaks statsionaarsele infrastruktuurile ka Soome võrguinsfrastruktuuriprojektidele.

„Andmeinfrastruktuuriga on seotud tundlikke kohti, sest see võib pakkuda autoritaarsetele riikidele ligipääsu soomlaste andmetele,” öeldakse raportis.

Paremäämuslaste terrorirünnakud on lääneriikides võimalikud. Rünnakut ei saa välistada ka Soomes. Supo on saanud viiteid konkreetsete tegude ettevalmistamise kohta, aga täpsemalt ei soostunud Pelttari seda tänasel pressikonverentsil kommenteerima.

Rahvusvaheliselt olulisemad äärmusislamistlikud terroriorganisatsioonid on endiselt Islamiriik ja Al-Qaida .

Äärmusislamistid on pidanud Talibani võimule tulekut Afganistanis oma võiduks, aga juhtunul ei ole otseseid mõjusid terrorismile Soomes.

Soomes on äärmusislamistlik liikumine peamiselt toetav tegevus, aga võimalikud on ka rünnakud.

Soome äärmusislamistlikud võrgustikud on ka varem värvanud võõrvõitlejaid konfliktipiirkondadesse. Soomes viibib relvastatud rühmituste tegevuses osalenuid ja neid esindanud isikuid.

Terrorismivastase võitluse objektiks olevate isikute arv on püsinud samana ja on umbes 390. Terrorismis kahtlustatavatel on ulatuslikke omavahelisi võrgustikke ja sidemeid välismaiste terroristidega.