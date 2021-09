OTSEPILT | Eksperdid vastavad kõige olulisematele küsimustele koroonavaktsiini kohta

„Eestis on praeguseks vaktsineeritud enam kui 66 protsenti täisealistest. Samas on endiselt palju inimesi, kes kõhklevad ning vajavad vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta rohkem infot. Seetõttu korraldame Eesti Rahvusringhäälingu abiga taas suure vaktsineerimise infotunni nii eesti kui vene keeles, kuhu oleme palunud inimeste küsimustele vastama valdkonna parimad eksperdid. Loodan, et tippspetsialistide vastused ja selgitused aitavad jõuda informeeritud vaktsineerimisotsuseni ka neil, kes seni ei ole vaktsineerima jõudnud,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.