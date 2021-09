Koroonaga nakatunud Ladõnskaja-Kubits ei vallandanud riigikogus haiguskollet

Koroonasse nakatunud Ladõnskaja-Kubitsaga kultuurikomisjoni koosolekul kokku puutunud Aadu Must rääkis eelmisel nädalal Eesti Päevalehele, et teda kimbutas palavik ja tugev nohu. Täna kinnitas Must Delfile, et tema koroonatesti tulemus oli negatiivne ja palaviku on nüüdseks seljatanud.

Must ei täpsustanud, kas negatiivset tulemust näitas kiir- või PCR-test. Eelmisel nädalal lubas aga Päevalehe ajakirjanikule, et teeb peagi PCR-testi. Must on koroona vastu vaktsineeritud.

Nakatunuga samal koosolekul viibinud kultuuriminister Anneli Ott on aga vaktsineerimata, kuid sõnas eelmisel nädalal, et on terve. Täna ei ole Delfil õnnestunud teda tabada.

Riigikogus koroonapesa ei ole

Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel kinnitas täna Delfile, et riigikogus ei ole peale Ladõnskaja-Kubitsa keegi teine koroonaga nakatunud ning ühtegi teist koroonakollet seal ka ei ole.

Möödunud nädala kolmapäeval saatis rahvasaadik Viktoria Ladõnskaja-Kubits kultuurikomisjoni liikmetele teate koroonasse nakatumisest. Küll aga käis ta nakkusohtlikuna riigikogus – osales kultuurikomisjoni koosolekul ja riigikogu suures saalis, enne seda ka fraktsioonis. Pärast positiivse testitulemuse saamist jäi ta koju.