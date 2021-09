Koroonaga nakatunud Ladõnskaja-Kubits ei vallandanud riigikogus haiguskollet

Koroonasse nakatunud Ladõnskaja-Kubitsaga kultuurikomisjoni koosolekul kokku puutunud Aadu Must rääkis eelmisel nädalal Eesti Päevalehele, et teda kimbutas palavik ja tugev nohu. Täna kinnitas Must Delfile, et tema PCR testi tulemus oli negatiivne ja palaviku on nüüdseks seljatanud. Ta on koroona vastu vaktsineeritud.