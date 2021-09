Islandil pärast häälte ülelugemist naiste enamusega parlamenti siiski ei tulnud

„Ajaloolises ja rahvusvahelises valguses on kõige olulisem uudis, et naised on nüüd esimest korda Islandi parlamendis ja esimesena Euroopas enamuses. See on hea uudis,” ütles Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson kohalikule ringhäälingule RÚV.