Scholz võitis küll valimised, aga kantsleriks tahab saada ka Laschet

Scholz näeb SPD jaoks selget vaitsuse moodustamise mandaati. Scholz ütles, et paljud valijad tegid selgeks, et tahavad näha vahetust valitsemises ja seda, et järgmise kantsleri nimi oleks Olaf Scholz. CDU/CSU-le viidates ütles Scholz, et mõned erakonnad said toetust juurde, teised mitte ja ka see on sõnum. Usutakse, et senine asekantsler ja rahandusminister Scholz taotleb niinimetatud valgusfoorikoalitsiooni roheliste ja FDP-ga.