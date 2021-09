Saksamaa uue valitsuskoalitsiooni moodustamisel on kaalukeeleks rohelised ja FDP

„Tagesschau” märgib, et matemaatiliselt on võimalik niinimetatud Suure Koalitsiooni kordamine. Suur Koalitsioon tähendab kahe suurima jõu sotsiaaldemokraatide (SPD) ning Kristlik-Demokraatliku Liidu ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CDU/CSU) valitsust. „Tagesschau” sõnul ei kaalu aga ei SPD ega CDU/CSU praegu seda võimalust kuigi tõsiselt ja kõik viitab kolmikliidule. Millises koosseisus, on aga lahtine. Palju sõltub rohelistest ja FDP-st. Võimalikud koalitsioonid on järgmised:

SPD, rohelised ja FDP

Sellisel liidul oleks mugav enamus. SPD ja rohelised on paljudes asjades sama meelt. FDP-ga on aga suhe keeruline ning sotside ja rohelistega koos valitsemine nõuaks sellelt erakonnalt pingutust. FDP esimees Christian Lindner on püstitanud eesmärgi hoida ära „poliitika vasaknihe” koos suuremate maksudega. Siiski ei välista Lindner koalitsiooni SPD ja rohelistega, aga FDP nõuaks selle eest väga kõrget hinda, nagu näiteks rahandusministri kohta.

Mõningaid sisulisi erimeelsusi on aga ka SPD ja roheliste vahel. Nii ei taha SPD juht ja kantslerikandidaat Olaf Scholz kivisöest loobuda enne 2038. aastat. SPD, roheiste ja FDP koalitsioon on liidumaa tasemel praegu olemas Rheinland-Pfalzis.

CDU/CSU rohelised ja FDP

Ka sellisel koalitsioonil oleks Bundestagis enamus. Sellises koalitsioonis oleksid aga rohelised need, kes peaksid palju kompromisse tegema, samas kui CDU/CSU ja FDP vahel on palju kattuvusi. CDU/CSU ja FDP püüaksid rohelisi kliima- ja sotsiaalpoliitika asjus pidurdada.

2017. aastal ei õnnestunud CDU/CSU roheliste ja FDP koalitsiooni moodustada, sest FDP hüppas viimasel minutil alt ära. Lindner ei saa omale enam sellist asja lubada, aga erimeelsused rohelistega jäävad, eriti seetõttu, et rohelised tahavad ka tööstuse kliimakaitse eest vastutama panna. Must-roheline-kollane koalitsioon on olemas Schleswig-Holsteini liidumaal.

SPD ja CDU/CSU