Riigikogu arutab haldusreformi tulemust: kas teenused on läinud paremaks või kehvemaks?

"Mäletatavasti vähenes kohalike omavalitsuste arv reformi tulemusena 213-lt 79-le. Meid huvitab, mida see inimeste jaoks tähendab: kas teenused on läinud paremaks või kehvemaks, kas reform täitis seatud eesmärgid," ütles komisjoni esimees Urmas Reinsalu .

Analüüsist selgub, et Eestis on piirkondi, kus ühinemisele vaatamata ei tekkinud oluliselt suuremat potentsiaali elanike paremaks teenindamiseks. Ühtlasi märgib riigikontroll, et haldusreformi eesmärkide saavutamine on paljudel juhtudel küsitav.