Briti minister bensiinisabas seisjatele: käituge normaalselt

Viimaste päevade jooksul on Suurbritannia bensiinijaamade juurde tekkinud pikad järjekorrad, kirjutab uudisteagentuur Reuters. Osa inimestest peab sabas tunde ootama. Ootamatu olukorra põhjustas asjaolu, et kütuse jaamadesse transpordiks napib autojuhte.

„Nüüd on kõige olulisem, et inimesed käituksid edasi normaalselt ja täidaks paagi nii, nagu nad seda tavaliselt teevad. Siis ei teki järjekordi ega ka kütusenappust".

Shappsi sõnul on veokijuhtide puudust tingitud sellest, et koroonaviirus on nende kvalifikatsiooniprotsessi häirinud ja takistanud uuel tööjõul turule sisenemast. On ka arvatud, et välismaised autojuhid on Brexiti ja halbade töötingimuste tõttu ametist loobunud.