Edgar Savisaar avas lõpuks suu: olen vastu sundvaktsineerimisele ja vallandamisega ähvardamisele

Toobal: Edgar, enne olid ju kohustusliku vaktsineerimise poolt?



Priit Toobali vastus:



"Hea Edgar



Kõige lugupidamise juures sinu vastu, ei saa ma aru sinu kandideerimisest valimisliidus. Olime meie just sinuga need, kes 9 aastat mööda Eestit ja erakonda sõitsime ning oma liikmeid keelitasime, et erakonnaliikmed oma erakonna nime all peavad kandideerima ja liitudesse pugejad erakonna poolt tunnustamist ära pole teeninud.



See valimisliit, kuhu sind on tiritud ei ole tõsiseltvõetav. Alles 3. aprillil avaldasid sa siinsamas Facebookis tekstijupi ja videolõigu, kus sa ei välista, et tulnuks kehtestada kohustuslik vakstsineerimine, nüüd aga oled ühes pundis koos vaktsiinivastastega.



Tsitaat sinu 3. aprilli postitusest: "Savisaare subjektiiv 5. Ma ei välista, et covid-19 puhul oleks pidanud algusest peale kehtestama kohustusliku vaktsineerimise kõigile...""