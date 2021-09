OTSEBLOGI | Sakslased valivad pärast 16 Merkelit-aastat uue kantsleri

Sakslased siirduvad täna valimiskastide juurde, et valida riigi etteotsa uus nägu - Angela Merkeli 16 aastat võimul saab läbi.

Viimaste hääletusele eelnenud küsitluste järgi on valimisvõitlus sel korral erakordselt põnev, sest parteisid eristavad väiksed vahemikud. Viimastel kuudel kerkisid jõuliselt esile sotsiaaldemokraadid (SPD) koos senisest rahandusministrist kantslerikandidaadi Olaf Scholziga , kuid jätkuvalt pole välistatud ka senise võimupartei kristlike demokraatide ( CDU ) edu.

Ka ei piisa tänase hääletuse järel väga suure tõenäosusega enam koalitsiooni moodustamiseks kahest erakonnast ja see tähendab, et kõnelused võivad kujuneda pikaks ja keeruliseks. Möödunud valimiste järel kulus Saksamaal läbirääkimisteks viis kuud. Kui sel korral peaks midagi sarnast toimuma, jääb 67-aastane Merkel seniks liidukantsleri kohusetäitjaks.

CDU esinumber Armin Laschet ähvardas eile Aachenis valimiskampaaniat lõpetades taas, et sotside valimisvõit võib päädida vasakpoolse liiduga, kuhu kuuluvad lisaks SPD-le rohelised ja vasakpoolsed (die Linke). Kristlikud demokraadid võtsid taktika kasutusele siis, kui selgus, et Scholz ja SPD on küsitlustes CDU-st ette läinud.