BLOGI | Ülinapp seis! Konservatiivid said Saksa valimistel ajaloo kehvima tulemuse, kuid kõnelused ei tule lihtsad ka sotsidele

Sakslased siirdusid täna valimiskastide juurde, et valida riigi etteotsa uus nägu - Angela Merkeli 16 aastat võimul saab läbi. Küsitluste järgi võis oodata erakordselt põnevat valimisvõitlust. Viimastel kuudel kerkisid jõuliselt esile sotsiaaldemokraadid (SPD) koos senisest rahandusministrist kantslerikandidaadi Olaf Scholziga, kuid jätkuvalt pole välistatud ka senise võimupartei kristlike demokraatide (CDU/CSU) edu. Praeguseks on jaoskonnad suletud ja algas häältelugemine. Ka valimisjärgsete lävepakuküsitluste järgi paistab SPD ja CDU/CSU toetus ligikaudu võrdne: umbes 25% kõigist häältest kummalegi.

Sisuliselt on nüüd kaks tõenäolist võimalust: kas sotside või konservatiivide juhitud koalitsioon, kuhu kuuluvad niihästi rohelised kui FDP. Läbirääkimine võib võtta nädalaid või kuid. Liberaalid on teatanud, et eelistaksid parempoolse kallakuga võimuliitu, kuid pole välistanud ka sotse. Oma võimalused hoiavad lahti ka rohelised.

Ka ei piisa tänase hääletuse järel väga suure tõenäosusega enam koalitsiooni moodustamiseks kahest erakonnast ja see tähendab, et kõnelused võivad kujuneda pikaks ja keeruliseks. Möödunud valimiste järel kulus Saksamaal läbirääkimisteks viis kuud. Kui sel korral peaks midagi sarnast toimuma, jääb 67-aastane Merkel seniks liidukantsleri kohusetäitjaks.

CDU esinumber Armin Laschet ähvardas eile Aachenis valimiskampaaniat lõpetades taas, et sotside valimisvõit võib päädida vasakpoolse liiduga, kuhu kuuluvad lisaks SPD-le rohelised ja vasakpoolsed (die Linke). Kristlikud demokraadid võtsid taktika kasutusele siis, kui selgus, et Scholz ja SPD on küsitlustes CDU-st ette läinud. Saksa ekspertide sõnul oleks sotside, roheliste ja vasakpoolsete koalitsioon siiski äärmiselt ebatõenäoline tee ja lävepakuküsitluste järgi oleks seda kokku saada ka matemaatiliselt keeruline.

Delfi kajastab terve valimispäeva sündmusi täna otseblogis, lisaks vahendavad Berliinist kohapealt meeleolusid reporter Karoliina Hussar ja fotograaf Argo Ingver.