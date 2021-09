Lavrov: Mali ise palus Wagneri palgasõdureid appi

Venemaa välisminister Sergei Lavrov väitis eile ÜRO-s, et Mali ise palus Vene erapalgaarmee Wagner võitlejaid appi saata, kirjutab uudisteagentuur Reuters.

Allikad on Reutersile kinnitanud, et Mali aasta aega võimul olnud sõjaline hunta on Wagneriga tehingu sõlmimisele lähedal. Lääne-Aafrika riigis missioonil olev Prantsusmaa on käigu vastu protestinud ja teatanud, et Vene palgasõdurite olemasoluga nende tegevus kokku ei sobi.

„Nad võitlevad terrorismiga ja on Vene erafirma poole pöördunud. Olen aru saanud, et Prantsusmaa tahab märgatavalt oma sõjalist kohalolu Malis vähendada," sõnas Lavrov New Yorgis pressikonverentsil.

Prantsuse kaitseministeerium on keeldunud seni kommentaaridest. Pariis on alustanud oma 5000-liikmelise Barkhane'i missiooni ümberkujundamist, et kaasata rohkem Euroopa partnereid. Septembri algul hakati sõdureid Mali põhjaosa baasidest ümber paigutama.

Mali peaminister Choguel Maiga teatas eile ÜRO peaassambleel, et tema riik tunneb end prantslaste sammu tõttu hüljatuna. Maiga andis ka märku, et riik otsib Barkhane'ist jääva lünga tõttu abi mujalt.

„Prantslased hülgavad meid teatud määral keset lendu ja seetõttu uurime oma turvalisuse paremaks tagamiseks muid viise - toimugu see siis iseseisvalt või koos teiste partneritega," ütles Maiga.