ERISAADE | Osad seenelised satuvad metsas nii hasarti, et krahmatakse kõike! Hiljem ollakse haigevoodis

Ta vaatab igal hommikul asutuse infoliinil 16662 tulnud kõnede raporteid. Paraku kerkib see number jõudsalt. Intervjuu on salvestatud neljapäeval. Tolle päeva seisuga oli tänavu tulnud 81 kõnet. Mullu oli aasta peale kokku 120. Tunamullu aga tuli kõnesid vaid 41.

Äärmiselt ohtlik on näiteks valge kärbseseen, mida aetakse segi kitsemamplite ja sirmikutega. On ka juhtumeid rohelise kärbseseene ja vöödikutega.

Oder toob välja, et on ka tulnud kõnesid, kus väike laps on perega seeneretkel kaasa. Ta näksab mõnda mürgist seent. "Vanemad ei tea, kui palju seenest alla neelati, küll aga tuvastati kiiresti, et valge kärbseseen. Sellisel juhul on haiglasõit vältimatu."