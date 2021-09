Pandeemia ajal on eriti just tervishoiutöötajad ja Covid-19-ga seotud väärinfot kummutavad ajakirjanikud muutunud sotsiaalmeedias raevutsemise peamisteks sihtmärkideks.

Olukord on muutunud sedavõrd pingeliseks, et osa meedikust on loobunud meedias sõna võtmast, et mitte järjekordse vihalaviini alla jääda.

Üks neist sõnas Re:Balticale, et ei soovi, et teda antud artiklis nimepidi tuvastatakse. „Kui avalikult välja ütlen, et see teeb haiget, siis muutuvad nad veelgi valjuhäälsemaks."