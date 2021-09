Soome peaministrid meenutavad isiklikke kogemusi: Merkeli salarelv oli tekstisõnumite saatmine

YLE kirjutab, et Merkel pole poliitik, kes teeb suuri sõnu, pigem eelistab ta kulisside taga tegutseda - olgu siis küsimuse all Kreeka võla- või Euroopa pagulaskriis. Ta ei säutsu Twitteris ega naerata niisama. Merkel saadab sõnumeid. Kõigepealt läksid need teele Siemensi telefonilt, siis Nokia E51-lt ja seejärel juba uuematelt nutiseadmetelt. Sõnumite saatmise kaudu on ta hoidnud Euroopat koos ja maailma kontrolli all.