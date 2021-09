Šveitslased hääletavad homme referendumil samasooliste abielu üle

Šveitsis toimub homme rahvahääletus, kus otsustatakse, kas lubada samasoolistel paaridel abielluda ja omada heteroseksuaalsete abielupaaridega võrreldavaid õigusi. Briti väljaanne Guardian kirjutab, et tegu on ühe viimase riigiga Lääne-Euroopas, mis ei luba geiabielu.

Šveitsi valitsus ja parlament kiitsid samasooliste abielu mullu heaks ja lubasid paaridel adopteerida lapsi, kes pole kummagi partneri bioloogilised järeltulijad. Ka said lesbid õiguse spermadoonorite kasutamiseks.

Otsus langes kohe konservatiivsete kristlike erakondade kriitikatulva alla, mis olid vastu, et samasooliste paaride õiguseid laiendatakse tsiviilpartnerluse omast kaugemale. Tsiviilpartnerlus on Šveitsis olnud legaalne alates 2007. aastast.

Šveitsi põhiseaduse kohaselt saab parlamendi otsuse saata rahvahääletusele, kui seda nõuab vähemalt 50 000 kodanikku. Uue seaduse vastaste hulgas on palju populistliku parempoolse erakonna Šveitsi Rahvapartei (SVP/UDC) toetajaid, kes on meeleavaldustele kaasa võtnud nutvate beebidega plakateid, kritiseerinud laste kaubastamist ja hoiatanud, et uus seadus „tapab isa kui sellise".