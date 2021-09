VIDEO | Leedu president sai USA-visiidil kaela homofoobiasüüdistuse

USA-s visiidil viibib Leedu riigipea Gitanas Nausėda pidi selle käigus silmitsi seisma protestijaga, kes oli kaasa võtnud plakati „Nausėda on homofoob". Intsident toimus ajal, mil Leedu president esines Chicagos Leedu Õnnistatud Neitsi Maarja kogudusele.

Meelt avaldanud naisel oli kaasa leedukeelne plakat. Sotsiaalmeediasse jõudnud videote järgi võtsid turvatöötajad talt selle käest, naine aga karjus samal ajal. Kirikulised reageerisid toimunule aplausiga.





Nausėda jätkas häirimatult kõnet. „President reageeris lihtsalt: tänas inimest arvamuse avaldamise eest ja jätkas sõnavõttu. Meil pole rohkem midagi lisada," sõnas Leedu presidendi pressiesindaja Ridas Jasulionis Leedu rahvusringhäälingule LRT.

Leedu riigipea on väljendanud vastuseisu hiljutisele algatusele registreerida Leedus samasooliste partnerlust. Seaduseelnõu kukkus mullu kevadel parlamendis esimesel hääletusel küll läbi, kuid Nausėda on vihjanud, et oleks selle vastasel juhul vetostanud.