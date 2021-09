Nädala pärast astub kohtu ette Ümera tänaval oma naabri tema laste silme all surnuks tulistanud pensionär

Pärast tulistamist lahkus Mati sündmuskohalt Ümera tänavalt. Politsei kontrollis sõiduki numbrimärki ja selgitas välja, kuhu see auto on registreeritud ja kes sel Mustamäel asuval aadressil elada võivad. Loodi seoseid lähedastega ja veenduti, et see võiks olla üks koht, kuhu Mati suundub. Nii ka Mati kinni peeti.