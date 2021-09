Euroopa Liit süüdistab Venemaad „Ghostwriteri” küberrünnakutes

Euroopa Liit kutsus Moskvat kinni pidama vastutustundliku riigi käitumisnormidest küberruumis ning hoiatas, et arutab seda küsimust eesseisvatel kohtumistel ja kaalub edasisi samme, vahendab Deutsche Welle.

Euroopa Liit teatas, et mõned liikmesriigid raporteerisid Ghostwriteri kübertegevusest ja seostasid selle Vene riigiga. Sihikul on olnud poliitikud, ametnikud, ajakirjanikud ja aktivistid, kelle arvutisüsteemidesse on sisse murtud ja sealt andmeid varastatud.