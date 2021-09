Reoveeuuring: olukord ei ole enam stabiilne. Väga suure viirusesisaldusega paiku on järjest enam

Eelmiste nädalatega võrreldes on kasv suurim Harjumaal. Mõningane tõus on toimunud ka Pärnu- ja Läänemaal. Hiiumaa on endiselt viirusest vaba.

"Kui sel nädalal on kasvanud nakatumine Kesk-Eestis, siis meie andmed näitavad, et järgmisena on tõusu oodata Põhja-Eestis. Harjumaal on koroonaviiruse kogus poole suurem kui Eestis keskmiselt. Olukorra paranemist pole oodata ka Lõuna-Eestis, mille viirusenäit püsib Eesti keskmisest jätkuvalt märksa kõrgem," selgitas Tenson.