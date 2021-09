Taliban lubab karmid karistused taastada: käte maharaiumine on julgeoleku jaoks väga vajalik

Turabi rääkis, et Taliban lubab nüüd televisiooni, mobiiltelefone, fotosid ja videoid, „sest see on inimestele vajalik ja me mõtleme seda tõsiselt”. Turabi sõnul näeb Taliban meediat viisina oma sõnumi edastamiseks. „Nüüd me teame, et selle asemel, et jõuda vaid sadadeni, võime me jõuda miljoniteni,” ütles Turabi. Ta lisas, et kui karistamised tehakse avalikuks, võidakse inimestel lubada neid filmida või pildistada, et levitada heidutavat mõju.