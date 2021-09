Saksamaal toimus viimane teledebatt enne valimisi: räägiti muu hulgas isiklikust kliimajäljest, Nord Stream 2-st ja koroonaeitajatest

Juhtivatele liidukantsleri kandidaatidele Annalena Baerbockile (rohelised), Olaf Scholzile (sotsiaaldemokraadid – SPD) ja Armin Laschetile (Kristlik-Demokraatlik Liit – CDU) lisandusid Christian Lindner (Vaba Demokraatlik Partei – FDP), Markus Söder (Kristlik-Sotsiaalne Liit – CSU), Alice Weidel (Alternatiiv Saksamaale – AfD) ja Janine Wissler (Vasakpartei – Die Linke), vahendab Deutsche Welle.

Söderi osalemine kutsus esile kriitikat, sest CDU ja CSU esinevad valimistel ühise blokina, mida esindas nüüd debatil kaks meest. Siiski on ka Söder end kantslerikandidaadiks esitanud.

Viimane arvamusküsitlus enne debatti näitas, et võitlus on liiga võrdne, et kedagi juba ette võitjaks kuulutada. Samuti on tulevased koalitsioonivõimalused täiesti lahtised. Eile avaldatud telekanali ZDF küsitluse tulemuste järgi oli SPD toetus 25%, CDU/CSU oma 23%, roheliste oma 16,5% ning järgnesid FDP (11%), AfD (10%) ja Vasakpartei (6%). Igal juhul on valitsuse moodustamine pikkade läbirääkimiste ja ebamugava kompromissi küsimus.

Viimases debatis sai ühe teemana palju tähelepanu kliimamuutus. Laiema poliitilise suuna asemel läks jutt aga pigem sellele, milliseid isiklikke samme on poliitikud astunud oma süsinikujalajälje vähendamiseks.

„Ma sõidan elektriautoga ja see on mõnus,” kuulutas Laschet, rõhutades veidi rohkem oma kohalikku kõnepruuki.

Nii Laschet kui ka Söder mainisid, et söövad vähem liha, kuigi ei ole sellest täielikult loobunud.

Baerbock teatas, et on seitsmenädalase kampaania ajal bussiga reisinud ja vajaduse korral öösel, et vältida lühikesi riigisiseseid lende.

Lindner kirjeldas end kliimaneutraalse finantseksperdina ja rääkis, kuidas ta on ostnud igal aastal CO 2 sertifikaate, et oma jalajälge „kustutada”.

Weidel rääkis, et sõidab võimaluse korral alati jalgratta, mitte autoga.

Wissler teatas, et kasutab ühistransporti ja püüab piirata energiatarbimist kodus.