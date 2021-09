Poola-Valgevene piiril on neli migranti surnud ja kümned afgaanid on olnud nädalaid lõksus eikellegimaal

Czwarnóg on eriti mures 32-liikmelise afgaanide grupi pärast, milles on viis naist ja üks alaealine.

„Nad on korduvalt piirivalvuritele öelnud, et taotlevad Poolast varjupaika ja on andnud ka advokaadile volituse varjupaigataotlus esitada,” ütles Czwarnóg.

„Seal sajab palju ja ilm on külmenemas. Need inimesed räägivad meile, et suur osa neist on haiged ega pea enam palju päevi vastu. Me kardame, et keegi neist sureb,” ütles Czwarnóg.