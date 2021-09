Roheline mõtteviis: koht, kus kohtuvad uus ja vana

Seda, mis on Eesti Päevaleht, teab usutavasti igaüks: Eesti väärikamaid väljaandeid, mis keskendub põhjalikult olulisele ja mille nimi on tuttav nii digitellijatele kui ka paberkandjal lehelugejatele. Nimi makeitneutral ei pruugi täna jällegi paljudele veel midagi öelda. Tegemist on cleantech startup’iga, mille eesmärgiks on lihtsustatult öeldes anda ettevõtetele võimalus vähendada oma süsinikujalajälge. Ja ometigi on just nende kahe brändi puhul võimalik rääkida uue ja vana kohtumisest, koostööst ning pidepunktidest. Kuidas?

Eesti Päevaleht kui rohelise mõttelaadi edasikandja

Eesti Päevaleht, vaatamata oma pikale ajaloole, on tegelikult pidevalt üha enam rohelisse tulevikku vaatav väljaanne. See väljendub nii suurimaks digitellimustega leheks olemises, temaatilise Roheportaali avamises kui ka asjaolus, et kogu paberväljaanne on proovitud viia võimalikult rohelisele tootmismudelile. Tänu sellele võibki lehe paberversiooni vaadates juba silmaga näha, et roheline mõtteviis on väljaande DNA-sse täiesti sisse kodeeritud: nimelt on iga Eesti Päevaleht valmistatud 90% ulatuses taastöödeldud materjalidest, aidates seeläbi loodust säästa, mitte seda hävitada.

Roheliste teemade olulisust näitab ka Eesti Päevalehe hiljuti avatud Roheportaal. Tegemist on ainult loodus- ja kliimateemadele pühendatud portaaliga, kus kajastatakse põhjalikult keskkonnaga seotud rõõme ja muresid, otsitakse ja pakutakse lahendusi keskkonna hoidmiseks ning vaadatakse tulevikku, kuidas läbi oma käitumise saaksime laiemalt keskkonnahoiu nimel tegutseda. Kuna Eesti Päevaleht peab kliima ja keskkonnaga seotud teemasid oluliseks, usume, et nimetatud teemad suunavad ka lugejaid kaasa mõtlema loodussäästlikkuse olulisuse üle maailmas või kasvõi siinsamas Eestis.

Makeitneutral aitab muuta Eesti Päevalehte veelgi rohelisemaks